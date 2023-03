POL-EN: Hattingen- Mehrere Laubenaufbrüche in Kleingartenanlage

Sprockhövel (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 25.02 bis zum 01.03 in ein Einfamilienhaus in der Birkenstraße ein. Sie verschafften sich gewaltsam über das Küchenfenster Zugang zu dem Haus, indem sie die Fensterscheibe einschlugen. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten vollständig. Ob sie Beute erlangten, ist bisher unklar. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Rückfragen bitte an: ...

