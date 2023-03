POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis- Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2022

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Am 01.03.2023 haben Landrat Olaf Schade und der Leiter der Direktion Verkehr EPHK Mario Klein den Verkehrsbericht 2022 vorgestellt. Im Jahr 2022 lässt die Verkehrsunfallstatistik in der KPB Ennepe-Ruhr-Kreis erkennen, dass sich die Verkehrssicherheitslage mit 6.923 Verkehrsunfällen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 343 Fälle erhöht hat. Damit kann im Polizeibezirk der Behörde ein Zuwachs der Gesamtverkehrsunfälle um 5,21 Prozent verzeichnet werden. Wenngleich die Anzahl der Gesamtunfälle im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, liegt der Ennepe-Ruhr-Kreis landesweit weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Anknüpfend an das Jahr 2021 kann der diesjährige Anstieg dabei ebenfalls auf den pandemiebedingten, überproportionalen Rückgang der Unfallzahlen im Jahr 2020 zurückgeführt werden. Vor allem die Lockdown-Phasen hatten einen bedeutenden Anteil am allgemein gesunkenen Verkehrsaufkommen, was sich jedoch in den beiden Vorjahren nun wieder anders darstellte. In Gegenüberstellung mit dem Jahr 2019 ohne pandemische Restriktionen bewegt sich die Zahl der Gesamtverkehrsunfälle auf einem niedrigeren Niveau.

Die genaue Statistik finden sie hier: https://redaktion-ennepe-ruhr-kreis.polizei.nrw/artikel/polizeiliche-verkehrsunfallstatistik-6

