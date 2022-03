Polizei Paderborn

POL-PB: Sofa gerät in Brand - Mehrparteienhaus evakuiert

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus An der Thune ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen einen Bewohner (54).

Ein Nachbar (31) bemerkte am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr Rauch aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss aufsteigen. Er alarmierte die Feuerwehr und lief zum betroffenen Haus, um die Bewohner zu warnen. Drei Personen verließen das Haus durch das verqualmte Treppenhaus. Eine pflegebedürftige Person evakuierte die Feuerwehr mit Hilfe der Drehleiter. In weiteren Wohnungen war niemand daheim.

In der Wohnung eines 54-jährigen Mannes brannte ein Sofa im Wohnzimmer. Die gesamte Wohnung war verqualmt und verrußt. Fensterscheiben gingen durch die Hitze zu Bruch. Der 54-Jährige wurde wegen einer Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Da er vermutlich unter Alkoholeinwirkung stand, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutprobe an.

Den Sachschaden in der betroffenen Wohnung sowie im Treppenhaus schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Sieben Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar. Das Ordnungsamt der Stadt Bad Lippspringe organisierte die Unterbringung der Bewohner.

