POL-EN: Ennepetal- Hyundai gestohlen

Herdecke (ots) - Am Dienstag brachen Unbekannte in eine Wohnung am Beethovenweg ein. Die Täter brachen in der Zeit von 16:15 Uhr und 19:30 Uhr in die Wohnung ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob sie Beute fanden ist bisher nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227 Fax: ...

