Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Einbruch im Beethovenweg

Herdecke (ots)

Am Dienstag brachen Unbekannte in eine Wohnung am Beethovenweg ein. Die Täter brachen in der Zeit von 16:15 Uhr und 19:30 Uhr in die Wohnung ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob sie Beute fanden ist bisher nicht bekannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell