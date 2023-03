Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Zeugin nach Unfallflucht an der Hagener Straße gesucht!

Gevelsberg (ots)

Am Donnerstag, den 23.02.2023, zwischen 05:30 Uhr und 14:05 Uhr, wurde an der Hagener Straße in Gevelsberg ein auf dem Seitenstreifen abgestellter Seat Leon in weiß beschädigt. Der oder die Unfallverursacher*in entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Bisher ist bekannt, dass sich eine namentlich nicht bekannte Zeugin anschließend in einer ansässigen Änderungsschneiderei meldete und angab, den Unfall beobachtet zu haben. Das Verursacherfahrzeug soll aus der Zufahrt der ansässigen Firma gekommen sein. Zum Fahrzeug und zum Unfallzeitpunkt ist jedoch nichts bekannt. Die Polizei sucht nun die bisher unbekannte Melderin. Diese kann sich an die Polizeiwache in Wetter unter 02335 - 9166 7000 wenden.

