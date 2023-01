POL-NB: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Malchow (ots) - In der Nacht vom 07.01.23 zum 08.01.23 kam es auf einem Firmengelände in Malchow zu einem Einbruch. Dank eines aufmerksamen Zeugen wurde die Polizei zeitnah verständigt und ein Täter gestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein Zeuge gegen 01:15 Uhr zwei Personen, welche versuchten von dem Gelände einer Werkstatt in der Lindenallee ein Quad zu entwenden. Nach derzeitigen Ermittlungen ...

mehr