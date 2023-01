POL-NB: Diebstahl zweier Fahrzeuge in Demmin

Neubrandenburg/ Neustrelitz (ots) - Am 06.01.2023 kam es zu Diebstahlshandlungen aus einem Supermarkt in Neubrandenburg und einem Supermarkt in Neustrelitz. Demnach gelangten bislang unbekannte Tatverdächtige in der Zeit von 06:10 Uhr bis 12:15 Uhr in einen Supermarkt am Kühlhausberg in 17235 Neustrelitz und entwendeten aus einer Kasse auf bisher unbekannte Weise ...

