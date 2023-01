Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: 1. Ergänzungsmeldung nach Wohnhausbrand am 03.01.2023 in Malchow

Malchow (ots)

Am 03.01.2023 gegen 17:00 Uhr wurde über die Integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte ein Wohnhausbrand in Malchow bekannt. Hierbei wurden eine 92-jährige Bewohnerin und ihr 62-jähriger Sohn verletzt. Die Frau wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen und befindet sich weiterhin in Lebensgefahr. Ihr Sohn konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

Durch den Einsatz eines Brandursachenermittlers wurde bekannt, dass das Feuer, entgegen der Ausgangsmeldung, nicht von einem Kachelofen ausging. Vielmehr wird angenommen, dass eine externe Feuerquelle, wie zum Beispiel eine Kerze, ursächlich ist. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen wurden an die Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel übergeben und dauern weiterhin an.

Die Ausgangsmeldung ist abrufbar unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5408278

