Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheiben beschmiert

Jena (ots)

Im Zeitraum vom Freitagnachmittag bis Montagmorgen haben Unbekannte in Schlossgasse in Jena eine Fensterscheibe mit schwarzer und türkiser Farbe beschmiert. In einer Größe von 2x2 Meter verewigten sich die Unbekannten an einem Geschäftshaus mit einem unleserlichen Schriftzug. Hinweise auf die "Künstler" liegen aktuell nicht vor. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

