Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Niedertrebra (ots)

Auf der Ortsverbindungsstraße Niedertrebra - Escherode kam es am 07.02.2022, gegen 20:00 Uhr zu einem Wildunfall. Eine 48jährige Frau befuhr die o. g. Straße als plötzlich von links ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Die Fahrzeugführerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Das Tier lief einfach weiter. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell