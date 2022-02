Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Jena (ots)

In den Morgenstunden des Montages kam es in der Hermann-Pistor-Straße in Jena zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der 10-jährige Radfahrer war in Richtung WinCenter unterwegs, als ein VW aus Richtung Schrödingerstraße die Hermann-Pistor-Straße befuhr. Im Kurvenbereich, auf Höhe der Einmündung zum WinCenter, missachtete der 10 Jahre alte Junge die Vorfahrt und es kam zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Der Junge wurde hierbei leicht verletzt. Am Fahrrad und am Pkw entstand leichter Sachschaden.

