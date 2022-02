Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kleinbrand rechtzeitig entdeckt

Apolda (ots)

Am 07.02.2022, gegen 17:00 Uhr kam es in Apolda, auf dem Heidenberg in einem Wohnhaus zur Brandentwicklung aus einem Einkaufskorb, welcher mit Altpapier gefüllt war. Wie dieser in Brand geriet, ist noch nicht abschließend geklärt. Durch sofortige Löschmaßnahmen konnte Schlimmeres verhindert werden. Der Hauseingang war geschlossen, aber nicht verschlossen. Ein geringer Sachschaden in Höhe von ca. 5 Euro ist nur am Einkaufskorb selbst zu verzeichnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell