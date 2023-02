Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Metalldiebe festgenommen

Ennepetal (ots)

Am Freitag (24.02) wurde die Polizei nach einer Alarmauslösung zu einer metallverarbeitenden Firma in der Kahlenbecker Straße gerufen. Ein Mitarbeiter der Firma teilte den Beamten gegen 21:15 Uhr mit, dass ein Alarm ausgelöst wurde und sich mehrere Personen unberechtigt auf dem Gelände der Firma aufhielten. In der vergangenen Zeit kam es bereits zu mehreren Metalldiebstählen auf dem Firmengelände, ob auch an diesem Abend etwas gestohlen wurde, konnte nicht gesagt werden. Im Rahmen einer Fahndung konnte auf der Kahlenbecker Straße ein BMW mit bulgarischem Kennzeichen festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde durch Kräfte der Polizei angehalten und kontrolliert. In dem Fahrzeug saßen fünf Männer (19/18/27 und 28 Jahre alt). Die Kleidung der Männer war mit Dreck verschmutzt, sie konnten jedoch keine nachvollziehbare Erklärung dafür liefern. In dem Fahrzeug konnte zwar kein Metall, dafür jedoch Aufbruchwerkzeuge gefunden werden. Die Männer wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchtem schweren Bandendiebstahls.

