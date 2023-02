POL-EN: Herdecke - Einbruch in Senioreneinrichtung

Gevelsberg (ots) - Ein 36-jähriger Schwelmer befuhr gegen 19:45 Uhr die Elberfelder Str. in Fahrtrichtung Schwelm. In einer Rechtskurve geriet er in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Fahrzeug eines 24-jährigen aus Dortmund zusammen, der seinerseits in Richtung Am Kotten unterwegs war. Beide Fahrzeugführer wurden leichtverletzt in Krankenhäuser gebracht. ...

