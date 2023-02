Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gefährliche Körperverletzung nach Streitigkeiten

Hattingen (ots)

Gegen 16:20 Uhr kam es am vergangenen Donnerstag (23.02.) zwischen einer 38-jährigen Hattingerin und ihrem Ex-Mann auf einem Zuweg zwischen Nordstraße und Otto-Wohlgemuth-Weg zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Im Verlauf dieser griff der 42-jährige Mann die Frau mit einem Messer an und fügte ihr im Gesichtsbereich mehrere Schnittverletzungen zu. Er ergriff kurz darauf die Flucht, stellte sich aber wenig später freiwillig in der Polizeiwache Hattingen und wurde vorläufig festgenommen. Zeugen wurden durch Schreie auf das Geschehen aufmerksam und kamen der Frau zur Hilfe. Die Geschädigte wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell