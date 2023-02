POL-EN: Leicht verletzte Person nach Verkehrsunfall

Schwelm (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag (23.02) über ein Vordach Zugang zu einem Fenster im 1. Obergeschoss einer Schule in der Engelbertstraße. Sie hebelten das Fenster auf und gelangten so in die Schulräume. Sie durchsuchten die Büroräume der Schule und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Tablets der Marke Apple und einen dreistelligen Bargeldbetrag. ...

