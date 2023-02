Polizei Düsseldorf

POL-D: Mönchengladbach - A52 Richtung Essen - Höhe Anschlussstelle Mönchengladbach-Hardt - Motorradfahrer nach Zusammenprall mit Pkw schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 15. Februar 2023, 18:45 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es gestern Abend auf der A52 Richtung Essen in Höhe der Anschlussstelle Mönchengladbach-Hardt zu einem Zusammenprall mit dem Auto einer 31-Jährigen und einem 23-jährigen Motorradfahrer.

Den ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die Fahrerin eines Mercedes, eine 31-Jährige aus Mönchengladbach, auf der A52 in Richtung Essen. In Höhe der Anschlussstelle Mönchengladbach-Hardt wechselte die Frau vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Genau in diesem Moment befanden sich zwei nachfolgende Motorradfahrer auf dem mittleren Fahrstreifen. Der Vorausfahrende, ein 27-Jähriger aus Kempen, konnte noch ausweichen. Der dahinter folgende 23-Jährige aus Grefrath konnte nicht mehr ausweichen und prallte daraufhin auf das Heck des Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er auf die Fahrbahn geschleudert. Der 23-Jährige musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht mittlerweile nicht mehr. Die 31-Jährige blieb unverletzt. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es zeitweilig zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

