Polizei Düsseldorf

POL-D: Ermittlungserfolg - Nach Raub auf Senior - 23-Jähriger festgenommen - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 15. Februar 2022, 00:10 Uhr

Unsere Meldung vom 29. November 2022 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5382074

Nach intensiven Ermittlungen konnten Polizeibeamte des Kriminalkommissariats 13 (zuständig unter anderem für Raubtaten) anhand von Fingerabdrücken einen 23-jährigen Mann als Tatverdächtigen identifizieren. Der Syrer steht in dringendem Tatverdacht, am 28. November 2022 einen 80-jährigen Senior in dessen Wohnung überfallen und Bargeld geraubt zu haben. Polizeibeamte des Einsatztrupps PRIOS legten sich schließlich auf die Lauer und konnten den Verdächtigen in der Nacht zu Mittwoch auf dem Worringer Platz, Ecke Kölner Straße aufspüren. Als sie dem Mann den Haftbefehl eröffneten, ergriff er unmittelbar die Flucht. Nach einigen Metern konnte der 23-Jährige jedoch gestoppt und festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

