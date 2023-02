POL-Nordsaarland: Trunkenheitsfahrt endet mit Verkehrsunfall in Rappweiler

66679 Losheim-Niederlosheim (ots) - Am 05.02.2023 ging gegen 02:30 Uhr bei der PI Nordsaarland die Mitteilung eines Sicherheitsdienstes ein, dass man auf der Kameraaufzeichnung zu einem Anwesen in Losheim-Niederlosheim (Lagerhalle) zwei Personen beobachten könne, welche versuchen in das Gebäude zu gelangen. In dem Gebäude sind neben Kornreserven auch schwere, ...

mehr