POL-D: Bleifuß statt tauber Daumen: Temposünderin täuscht bei Kontrolle medizinischen Notfall vor - 124 km/h bei erlaubten 60 km/h - Fahrverbot und Bericht an die Führerscheinstelle

Düsseldorf (ots) - Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle an der Luisenstraße ist an Altweiber und Rosenmontag geschlossen. Am Freitag und ab Dienstag sind die Beraterinnen und Berater wieder wie gewohnt für Sie da. Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an: Polizei Düsseldorf Pressestelle Telefon: ...

