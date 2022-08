LPI-NDH: Einbruch in Sportlerheim

Nordhausen (ots) - Am heutigen Morgen gegen 07:20 Uhr geriet ein Pärchen in der Nordhäuser Freiherr-vom-Stein-Straße in Streit. Die eingesetzten Beamten trafen zwei unter berauschenden Mitteln stehende Personen an. Es konnte festgestellt werden, dass sich die beiden (Noch-) Liebenden aus unbekannten Gründen lediglich verbal in die Haare bekommen haben. Bei der Überprüfung der Personalien konnte festgestellt werden, ...

mehr