Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Liebe, Hass und Trauer liegen oft nah beieinander

Nordhausen (ots)

Am heutigen Morgen gegen 07:20 Uhr geriet ein Pärchen in der Nordhäuser Freiherr-vom-Stein-Straße in Streit. Die eingesetzten Beamten trafen zwei unter berauschenden Mitteln stehende Personen an. Es konnte festgestellt werden, dass sich die beiden (Noch-) Liebenden aus unbekannten Gründen lediglich verbal in die Haare bekommen haben. Bei der Überprüfung der Personalien konnte festgestellt werden, dass gegen den 39-jährigen Streitenden ein Haftbefehl vorlag. Dies wiederum gefiel der 36-jährigen Streitenden nicht und sie hatte Mitleid mit ihm. Nichtsdestotrotz wurde der 39-jährige der Dienststelle zugeführt, wo ein Familienangehöriger den haftbefreienden Betrag begleichen konnte. Ob sich der 39-jährige nun wieder zu seiner (Ex- oder Wieder-) Freundin begibt, ist nicht bekannt, allerdings würde die Dame ihn wohl herzlich empfangen.

