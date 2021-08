Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwehr Hamburg löscht brennende Garagen in Hamburg Bramfeld

Hamburg (ots)

Hamburg Bramfeld, Feuer, 12.08.2021, 00:43 Uhr, Barmwisch (KLGV 538)

In der Nacht zu Donnerstag wurde die Feuerwehr Hamburg nach Bramfeld zum Kleingartenverein 538 "Kleinsiedler An der Osterbek 13" gerufen. Ein Autofahrer meldete über den Notruf 112, dass an der Ecke zum Turnierstieg ein Auto und eine Garage brennen sollen. Durch die Rettungsleitstelle wurden sofort der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Barmbek und die Freiwillige Feuerwehr Bramfeld zu der Einsatzstelle alarmiert. Als die ersten Kräfte eintrafen, brannten ein PKW in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte bereits auf mehrere Garagen übergegriffen. In einer Garage stand ein Boot auf einem Trailer, das vom Feuer beschädigt wurde. Durch die Einsatzkräfte wurde eine Brandbekämpfung mit zwei C-Rohren eingeleitet. Insgesamt brannten vier Garagen, die überwiegend als Abstellräume genutzt wurden. Der PKW brannte aus, das Boot wurde stark beschädigt. Nach eineinhalb Stunden war der Brand gelöscht, die 18 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr konnten wieder einrücken. Die Polizei Hamburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell