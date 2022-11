Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Bitburg (ots)

Am Mittwoch, den 16.11.2022, gegen 16:15 Uhr, kam es auf der Abfahrt der BAB 60, Anschlussstelle Bitburg im Übergang auf die B 51 in Fahrtrichtung Bitburg zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW. Der Unfallverursacher kam aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und beschädigte u. a. einen Leitpfosten. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell