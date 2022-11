Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun, sowie der Polizeiwache Gerolstein (ots)

Am 15.11.2022 wurden durch die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun, sowie der Polizeiwache Gerolstein mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Wittlich erneut an verschiedenen Örtlichkeiten in Daun und Gerolstein Verkehrskontrollen durchgeführt.

Es ergaben sich diverse verkehrsordnungswidrigkeitenrechtliche Feststellungen, welche allesamt nach bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog geahndet wurden.

3 x Beleuchtungsmängel

19 x Anschnallpflicht nicht nachgekommen 10 x Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt 1 x Termin zur Hauptuntersuchung seit April 2022 überzogen

Zudem wurden eine Vielzahl von verkehrserzieherischen Gesprächen durchgeführt. Insgesamt wurden die Kontrollen durchweg positiv aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell