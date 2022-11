Bitburg (ots) - In der Nacht vom 14.11.22 auf den 15.11.22 wurden durch bislang unbekannte Täter an der A 60 am Parkplatz Nimstal-West aus zwei LKW insgesamt über 900 Liter Diesel entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 06561-96850 mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Tel.: 06561-96850 pibitburg.dgl@polizei.rlp.de Besuchen Sie uns auf Twitter: ...

