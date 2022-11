POL-PDWIL: illegale Abfallentsorgung aufgeklärt

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun, sowie der Polizeiwache Gerolstein (ots) - Am 15.11.2022 wurden durch die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun, sowie der Polizeiwache Gerolstein mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Wittlich erneut an verschiedenen Örtlichkeiten in Daun und Gerolstein Verkehrskontrollen durchgeführt. Es ergaben sich diverse verkehrsordnungswidrigkeitenrechtliche Feststellungen, welche allesamt nach bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog ...

mehr