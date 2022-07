Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Mit Pkw gegen Baum geprallt

Neulingen (ots)

Schwer verletzt hat sich am Donnerstagabend eine 55-jährige Pkw-Lenkerin, die mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Baum kollidierte.

Die 55-jährige Audi-Lenkerin befuhr gegen 20.30 Uhr die Landesstraße 611 von Bauschlott kommend in Richtung Königsbach-Stein, als sie aus bislang unbekannten Gründen in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und in der Folge frontal mit einem Baum kollidierte. Hierbei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Audi war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro.

Christian Schulze, Pressestelle

