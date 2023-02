Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Mann stört Rettungseinsatz und leistet Widerstand - Sanitäter und Polizeibeamte verletzt - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 12. Februar 2023, 22:20 Uhr

Als sich gestern Abend Rettungskräfte auf der Bolkerstraße um eine Person kümmerten, trat unvermittelt ein Unbeteiligter hinzu, griff einen Sanitäter grundlos an und verletzte ihn. Der aggressive Mann leistete im weiteren Verlauf massiv Widerstand gegen die hinzugerufenen Polizisten und verletzte einen Beamten so schwer, dass dieser nicht mehr dienstfähig war, und eine Beamtin leicht. Der Randalierer wurde, auch aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls, festgenommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versorgten Rettungssanitäter gestern Abend eine verletzte Person auf der Bolkerstraße. Plötzlich trat ein unbeteiligter Mann an das Rettungsteam heran, bedrängte es und griff gewaltsam nach dem Arm eines Helfers. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten einschritten, setzte sich der aggressive Mann massiv durch Tritte und Schläge zur Wehr und verletzte einen Beamten so schwer, dass dieser ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Eine weitere Beamtin und der Rettungssanitäter erlitten ebenfalls Verletzungen. Der 34 Jahre alte Mann mit ivorischer Staatsangehörigkeit wurde festgenommen und zur Wache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn liegt bereits ein Haftbefehl vor.

