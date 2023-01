Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht vermisste 13-Jährige

Dortmund (ots)

Update: Das vermisste Mädchen ist wohlbehalten wieder da.

Wir bitten Medienschaffende, veröffentlichte Fotos wieder zurückzunehmen.

Seit dem 10. Januar 2023 wird ein 13-jähriges Mädchen vermisst.

Die Vermisste wurde in einem vergangenen Vermisstenfall unterkühlt in einem Waldstück aufgefunden. Bevorzugte Aufenthaltsorte sind Waldstücke und einsame Örtlichkeiten, an denen sich das Mädchen zurückziehen kann. Der letzte bekannte Aufenthalt befindet sich im Bereich Aplerbeck an der Marsbruchstraße.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

