POL-DO: Einladung: Die neue Polizeiwache in Hombruch wird offiziell eingeweiht

Seit etwas mehr als einem Monat läuft der Betrieb in der neuen Polizeiwache in Hombruch nun. Die Beamtinnen und Beamten und auch die Hombrucherinnen und Hombruchern hatten schon Zeit sich einzugewöhnen. Nun werden die neuen Räumlichkeiten an der Straße Luisenglück auch offiziell eingeweiht. Zu den Feierlichkeiten am Donnerstag (12. Januar) laden wir auch Pressevertreterinnen und -vertreter herzlich ein.

Neben dem Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange werden auch NRW-Innenminister Herbert Reul sowie der Rechts- und Ordnungsdezernent Norbert Dahmen für die Stadt Dortmund der Einweihung beiwohnen. Bei Rundgängen durch die neuen Räumlichkeiten wird es die Möglichkeit geben, einen Einblick in das Arbeitsumfeld der Beamtinnen und Beamten zu erlangen.

Hinweis für Journalistinnen und Journalisten: Wenn Sie gerne an der Einweihungsfeier teilnehmen möchten, dann bitten wir vorab um Anmeldung unter den bekannten Erreichbarkeiten der Pressestelle.

