Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei: Düsseldorf - Alleinunfall auf der A 44 in Höhe der Anschlussstelle Stockum - Sattelzug umgekippt - Fahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 11. Februar 2023, 06:00 Uhr

Am Samstagmorgen verletzte sich ein 57 Jahre alter Lkw-Fahrer bei einem Alleinunfall auf der A 44 in Höhe der Anschlussstelle Stockum schwer. Der Mann hatte zuvor mit seinem Sattelzug einen Bodenschweller zur Fahrbahnteilung überfahren. Der Lkw schaukelte sich in der Folge auf und kippte schließlich um.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war der 57-jährige Essener mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der A 44 in Fahrtrichtung Mönchengladbach unterwegs. Kurz nachdem er den Flughafentunnel passiert hatte, kam er in Höhe der Ausfahrt Stockum aus bislang unklarer Ursache mit seinem Gespann nach rechts auf einen dort installierten Fahrbahnteiler. Als er von diesem Bodenschweller, auf dem sogenannte "Bischofsmützen" aufgestellt waren, wieder nach links auf die Fahrbahn der A 44 fahren wollte, schaukelte sich das Gespann so stark auf, dass er die Kontrolle über seinen Sattelzug verlor und dieser nach links umkippte. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, die in einem Düsseldorfer Krankenhaus behandelt werden. Etwa die Hälfte der Ladung (Erdaushub) verteilte sich auf der Fahrbahn der A 44. Für die Unfallaufnahme sowie für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die A 44 in Richtung Mönchengladbach am Samstag bis in die Mittagsstunden voll gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

