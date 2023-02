Polizei Düsseldorf

POL-D: Bei Festnahmen nach versuchtem Raub in Stadtmitte - Unbeteiligter spuckt Beamte an und leistet erheblichen Widerstand - Ingewahrsamnahme

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 09. Februar 2023, 21:00 Uhr

Als am Donnerstagabend Beamte des Einsatztrupps PRIOS in Stadtmitte zwei tatverdächtige Jugendliche nach einem versuchten Raub kontrollierten und festnahmen, mischte sich ein unbeteiligter aggressiver Mann in die Maßnahmen ein. Er beleidigte und bespuckte die Polizisten. Im weiteren Verlauf leistete er erheblichen Widerstand. Der Randalierer wurde in Gewahrsam genommen.

Beamtinnen und Beamte des ET PRIOS waren am Donnerstagabend im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes im Bereich des Worringer Platz unterwegs, als sie von einem Mann angesprochen wurden, der Angaben zu einem versuchten Raub zu seinem Nachteil machte. Während der Fahndung konnte eine Personengruppe angetroffen werden. Als die Polizisten die Jugendlichen kontrollierten, kam ein unbeteiligter Mann in aggressiver Haltung hinzu, rempelte die Beamten an, beleidigte und bespuckte sie. Im Anschluss leistete er so erheblichen Widerstand, dass er nur mithilfe von Unterstützungskräften fixiert werden konnte. Der 42-jährige Deutsche wurde ins Gewahrsam gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Zwei jugendliche Tatverdächtige (14 und 15 Jahre alt) wurden vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten bei einem der beiden ein Messer in der Unterhose.

