POL-D: Mit "Klautüten" und "Bunkerfahrzeugen" unterwegs - Zivilkräften geht Diebesbande ins Netz - Festnahmen - Beute im Wert von mehreren Tausend Euro sichergestellt

Montag, 6. Februar 2023, 16:40 Uhr

Zivilkräften der Düsseldorfer Polizei gelang gestern Nachmittag die Festnahme von fünf Personen, die in Verdacht stehen, gemeinsam und arbeitsteilig Ladendiebstähle in Bekleidungsgeschäften im Bereich der Innenstadt begangen zu haben. Für ihre "Klautour" benutzte die Bande (3 Frauen und 2 Männer) präparierte Tüten und verstaute die gestohlene Ware in Fahrzeugen. Die Frauen und Männer sollen heute noch dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Beamtinnen und Beamte des Einsatztrupps observierten gestern Nachmittag, nach einem anonymen Hinweis, im Bereich der Altstadt eine Gruppe von fünf Personen. Zwei der Personen betraten mit sogenannten "Klautüten" ein Bekleidungsgeschäft an der Flinger Straße und liefen nach Verlassen des Ladens mit offensichtlich gefüllten Taschen zu einem Parkhaus, um dort die Ware in Kofferräumen zweier Pkw zu verstauen. Die drei anderen Tatverdächtigen sondierten währenddessen das Umfeld. Nachdem sich die Tathandlungen wiederholt hatten und die Verdächtigen mit den zwei "Bunkerfahrzeugen" das Parkhaus verlassen wollten, nahmen die Zivilfahnder die fünf fest. In den Kofferräumen der Autos befand sich Diebesgut in Form von Bekleidungsstücken (mit Diebstahlsicherungen und Etiketten) im Wert von über 6.300 Euro. Die fünf Personen mit rumänischer Staatangehörigkeit im Alter von 20, 21, 21, 30 und 31 Jahren werden dem Haftrichter vorgeführt.

