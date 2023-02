Polizei Düsseldorf

POL-D: Golzheim: Einbrecherduo von Wohnungsinhaber überrascht - Tatverdächtiger attackiert Polizisten bei Festnahme - Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Zwei Einbrecher versuchten am Samstagabend eine Balkontür im Stadtteil Golzheim aufzuhebeln. Die Rechnung hatten sie allerdings ohne den anwesenden 55-jährigen Wohnungsinhaber gemacht. Dieser überraschte die beiden Männer. Einen 27-jährigen Tatverdächtigen konnte die Polizei auf der Flucht festnehmen. Dabei attackierte er einen Polizeibeamten. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen klingelte es zunächst mehrfach an der Wohnungstür des 55-jährigen Düsseldorfers an der Erich-Klausener-Straße. Nachdem dieser nicht direkt geöffnet hatte, kletterten zwei Männer auf seinen Balkon und begannen an der Balkontür zu hebeln. Erst dabei bemerkten sie den Wohnungsinhaber. Aufgeschreckt flüchteten sie. Schnell verständigte der 55-Jährige die Polizei. Bei der anschließenden Fahndung konnte ein 27 Jahre alter Tatverdächtiger noch in Tatortnähe festgenommen werden. Bei der Festnahme wehrte sich der Mann heftig und schlug einem Polizeibeamten eine Taschenlampe gegen den Kopf. Der Polizist war danach nicht mehr dienstfähig. Gestern wurde der einschlägig vorbestrafte Mann mit montenegrinischer Staatsangehörigkeit einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Die Fahndung nach dem Mittäter dauert an.

