POL-D: Altstadt - Dieb durch Handyortung aufgespürt - Festnahme

Samstag, 04. Februar 2023, 23:45 Uhr

Nachdem eine Frau auf einer Düsseldorfer Wache erschien, um den Diebstahl ihrer Handtasche zu melden, wurde der Täter geortet und von Beamten festgenommen.

Eine 39-jährige Frau erschien in der Nacht zu Sonntag auf der Polizeiwache Stadtmitte, um ihre Handtasche als gestohlen zu melden. Das in der Tasche befindliche Handy konnte im Bereich der Ratinger Mauer geortet werden. Umgehend suchten die Polizisten in Begleitung der 39-Jährigen die Örtlichkeit auf und konnten den Tatverdächtigen in einer Gaststätte ausfindig machen. Aufgeflogen und völlig überrascht ließ er das gestohlene Handy fallen. Der aus Algerien stammende Mann wurde vorläufig festgenommen. Das Mobiltelefon konnte der Frau ausgehändigt werden. Die Handtasche konnte nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

