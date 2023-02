Polizei Düsseldorf

POL-D: Internationaler Safer Internet Day 2023 - Kriminalprävention bietet telefonische und persönliche Beratung an

Düsseldorf (ots)

Der Umgang mit sozialen Medien und wie man sich im Internet vor Gefahren schützen kann, sind unter anderem Themen, über die sich interessierte Bürgerinnen und Bürger im Rahmen des "Safer Internet Day" am Dienstag, 7. Februar 2023 informieren können.

Unter dem Motto "Together for a better Internet" finden an diesem Tag wieder weltweit Aktionen zum Thema Internetsicherheit statt. Sie sollen unter anderem zeigen, wie man seine Kinder vor Kriminellen im Netz schützt und welche Gefahren und Angriffsvarianten im Internet kursieren. Mitarbeitende der Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Düsseldorf stehen am Dienstag, 7. Februar, von 10 Uhr bis 13 Uhr telefonisch unter 0211/870-6869 für Fragen und Beratungen zur Verfügung. Außerdem können sich Interessierte auch persönlich in der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle an der Luisenstraße 2 hilfreiche Tipps geben lassen.

