POL-D: Flingern Nord - Polizei überwältigt Randalierer - Zwei Beamte bei Widerstand verletzt - Festnahme - Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 2. Februar 2023, 13:03

Die Polizei konnte gestern Nachmittag in Flingern Nord einen Randalierer überwältigen und festnehmen, der zuvor mehrere Menschen bedroht und teilweise körperlich attackiert hatte. Bei Widerstandshandlungen des jungen Mannes wurden zwei Beamte verletzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen erschien der 25-Jährige zunächst in einer Vergabestelle für Methadon an der Flurstraße und fragte dort, zunehmend aggressiver werdend, nach Essen und Trinken. Plötzlich schlug er einen der Mitarbeiter vollkommen unvermittelt mit der Faust. Anschließend ergriff er eine Glasflasche und bedrohte die Anwesenden mit dem abgeschlagenen Flaschenhals. Als weitere Personen auf das Geschehen aufmerksam wurden, warf er den Flaschenstumpf in Richtung der Zeugen und flüchtete auf die Straße. Wenige Meter weiter rannte er dann in eine Kfz-Werkstatt, um dort offenbar durch eine rückwärtige Tür zu entkommen. Schnell trafen erste Polizeibeamte ein und stellten den Flüchtigen in der Werkstatt. Hier bedrohte dieser den Werkstattchef mit einem Drehmomentschlüssel und bewarf dann die Polizisten mit dem schweren Werkzeug. Kurzzeitig beruhigte der aufgebrachte Mann sich und legte sich nach Aufforderung auf den Boden, nur um dann die Beamten mit Tritten und Schlägen zu attackieren. Mit Unterstützung weiterer Streifenteams konnte der Randalierer überwältigt und gefesselt werden. Zwei Polizisten wurden durch die Tritte und Schläge derart verletzt, dass sie aktuell nicht dienstfähig sind. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 25-jährigen Kameruner ohne festen Wohnsitz, der bereits wegen gleichgelagerter Sachverhalte polizeilich in Erscheinung getreten ist. Dem Drogenkranken wurden Blutproben entnommen. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

