POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 08.05.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

- Keine Presserelevanten Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Altkreis Aurich - alkoholisierte Fahrzeugführer In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierte die Polizei im Altkreis Aurich wieder einmal diverse Fahrzeugführer. Hierbei wurden insgesamt drei Führer von Pkw festgestellt, die ihr Fahrzeug führten, obwohl sie unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken standen.

In Ihlow befuhr am frühen Abend eine dort wohnende 54-jährige Frau mit ihrem Pkw die Bürgermeister-Smid-Straße, obwohl bei ihr eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille nachgewiesen werden konnte. Hier wurde der Führerschein sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Auf der Rudolf-Eucken-Allee In Aurich war mitten in der Nacht ein aus Aurich stammender 47 Jahre Mann mit seinem Pkw unterwegs, obwohl seine Atemalkoholkonzentration einen Wert von über 0,8 Promille betrug. Da der Fahrzeugführer einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest mittels eines sogenannten Dräger Evidential verweigerte, wurde auch bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt vorerst untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Letztendlich wurde in den frühen Morgenstunden vom Sonntag in Wiesmoor auf dem Resedaweg eine 36-jährige Frau aus Uplengen kontrolliert, die mit ihrem Pkw unterwegs war, obwohl bei ihr eine Atemalkoholkonzentration von über 0,6 Promille nachgewiesen werden konnte. Auch in diesem Fall wurde die vorläufige Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen in der Baltrumer Straße in Norden bislang unbekannte Täter mittels unbekanntem Gegenstand die Beifahrerscheibe eines Pkws ein und entwendeten bislang unbekanntes Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Norden - Diebstahl aus Pkw

Im Zeitraum von Donnerstag auf Samstag schlugen in der Juister Straße auf dem Parkplatz der UEK in Norden bislang unbekannte Täter mittels unbekanntem Gegenstand die Scheiben der Fahrer- und Beifahrerseite eines Pkws ein und durchwühlten das Innere. Augenscheinlich wurde kein Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Hage - Sachbeschädigung durch Graffiti

Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr kam es in der Pastorenlohne in Hage zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Der Zeuge beobachtete drei Jugendliche die mittels Sprühfarbe die Hauswand eines Einfamilienhauses beschmieren. Als der Zeuge auf sich aufmerksam machte, entfernten sich die Jugendlichen mit ihren mitgeführten Fahrrädern in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Norden - Sachbeschädigung an Kfz

Im Zeitraum von Freitagnachmittag auf Samstagmorgen beschädigte ein bislang unbekannter Täter mittels unbekanntem Gegenstand in der Drechslerstraße in Norden die Seitenscheibe des geparkten Busses. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

- Keine Presserelevanten Vorkommnisse

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- Keine Presserelevanten Vorkommnisse

Verkehrsgeschehen

Blomberg - Verkehrsunfallflucht

Am 07.05.2022, gegen 03.00 Uhr, kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug in 26487 Blomberg, Hauptstraße in Höhe der Haus Nr. 24 a, aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile des verursachenden Fahrzeugs vorgefunden werden.

Wittmund - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagabend, gegen 23.45 Uhr, wurde in Wittmund im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein Fahrzeugführer auf der Langeoogstraße angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der männliche Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wittmund- Berauscht gefahren

Am Samstag, gegen 23.55 Uhr, wurde in Wittmund, Am Markt, eine weibliche Fahrzeugführerin in ihrem PKW angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

