POL-D: Verkehrsunfall in Urdenbach - Zehnjährige schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Freitag, 03. Februar 2023, 15:05 Uhr

Ein zehnjähriges Mädchen wurde am Freitagnachmittag schwer verletzt, als es beim Überqueren einer Straße von einem Pkw touchiert wurde. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte die Zehnjährige aus Düsseldorf in Höhe einer Schule die Südallee zu überqueren. Nach Zeugenaussagen sei sie plötzlich zwischen parkenden Autos hervorgekommen und wurde dann von einem rechtskommenden Nissan eines 69-jährigen Mannes aus Langenfeld touchiert und prallte dann gegen den Hyundai eines 81-Jährigen aus Hilden auf der Gegenfahrbahn. Das Mädchen stürzte und wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte es in ein Krankenhaus brachten. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war vor Ort, um die Spuren zu sichern. Die Ermittlungen dauern an.

