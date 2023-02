Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf/Essen/Remscheid/Solingen/Kanton Luzern/Almeria Einsatz gegen organisierte Betäubungsmittel- und Geldwäschekriminalität- drei Festnahmen - Umfangreiche Beweismittel sichergestellt

Düsseldorf (ots)

10. und 12. Februar 2023

Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW, der Zollfahndung Essen und der Polizei Düsseldorf

In einem gemeinsamen konzertierten Einsatz gingen am vergangenen Wochenende Einsatzkräfte der Zollfahndung Essen und der Polizei Düsseldorf gemeinsam mit der bei der Staatsanwaltschaft angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) gegen die international organisierte Betäubungsmittel- und Geldwäschekriminalität vor.

Weitere Details zum Einsatz und Ansprechpartner bei weiteren Rückfragen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116257/5439498

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell