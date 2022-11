POL-HB: Nr.: 0740--Bewaffneter Räuber überfällt Tankstelle

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Oberneuland, OT Oberneuland, Rilkeweg Zeit: 23.11.22 bis 24.11.22, 10.30 Uhr Bislang unbekannte Einbrecher stiegen von Mittwoch auf Donnerstag in ein Wohnhaus in Oberneuland ein. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Polizei sucht Zeugen. Die Bewohner waren nicht zu Hause, als sich die Eindringlinge über eine Terrassentür Zutritt in das Einfamilienhaus am Rilkeweg verschafften. ...

mehr