POL-HB: Nr.: 0738--Einbruch in Oberneuland

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Am Hilgeskamp Zeit: 22.11.2022, 20.45 Uhr Eine Frau und ein Mann lauerten am Dienstagabend einem 80-Jährigen vor dessen Haus in Osterholz auf. Der Senior wurde von dem Duo verletzt und ausgeraubt. Der Bremer hielt sich zuvor in einer Gaststätte in der Max-Säume-Straße auf und fuhr mit dem Fahrrad nach Hause in die Straße Am Hilgeskamp. Die beiden ...

