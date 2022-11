Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0734 --Räuberduo verletzt 80-Jährigen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Am Hilgeskamp Zeit: 22.11.2022, 20.45 Uhr

Eine Frau und ein Mann lauerten am Dienstagabend einem 80-Jährigen vor dessen Haus in Osterholz auf. Der Senior wurde von dem Duo verletzt und ausgeraubt.

Der Bremer hielt sich zuvor in einer Gaststätte in der Max-Säume-Straße auf und fuhr mit dem Fahrrad nach Hause in die Straße Am Hilgeskamp. Die beiden Unbekannten überraschten ihn in der Waschküche und drängten den 80-Jährigen ins Schlafzimmer. Die Räuberin und der Räuber schlugen und fesselten den Senioren und sperrten ihn im Keller ein. Sie erbeuteten Bargeld, ein Sparbuch, seine Bankkarte und flüchteten. Der Senior konnte sich später selbst befreien und eilte zu seinem Nachbarn, der die Polizei alarmierte. Der 80 Jahre alte Mann zog sich bei dem Überfall Verletzungen zu und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Das mit Tüchern maskierte Räuberduo wurde als etwa 25 Jahre alt, mit schwarzen Haaren, dunklem Teint, 175 Zentimeter groß und dunkel gekleidet beschrieben.

Die Polizei fragt: Wer hat Dienstagabend in der Straße Am Hilgeskamp verdächtige Beobachtungen gemacht? Es ist nicht auszuschließen, dass die Täterin und der Täter dem 80-Jährigen bereits seit dem Verlassen der Kneipe in der Max-Säume-Straße gefolgt sind. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

