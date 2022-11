POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 5. November 2022

Peine (ots) - Versuchter Einbruchdiebstahl in Wohnhaus Freitag, 04.11.2022, 03:15 - 03:25 Uhr 31246 Ilsede, Lahmorgen In den frühen Morgenstunden des Freitages versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Lahmorgen in Oberg zu gelangen. Nachdem zunächst versucht wurde, zwei Terrassentüren aufzuhebeln, scheiterten die Täter ein gekipptes Fenster zu ...

mehr