Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0731 --Falsche Polizisten rauben Seniorin aus--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Kapitän-Lehmann-Ring Zeit: 21.11.2022, 17:10 Uhr

Am Montagabend raubten drei unbekannte Männer eine 83 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in Sebaldsbrück aus. Sie erbeuteten Bargeld und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:10 Uhr klingelten die Männer an der Tür in der Straße Kapitän-Lehmann-Ring und gaben sich über die Gegensprechanlage als Polizisten aus. Die 83-Jährige öffnete daraufhin die Tür und wurde von den Männern sofort in die Wohnung gedrängt. Während zwei der Täter sie in einen Sessel drückten und dort festhielten, durchsuchte der dritte Mann die Wohnung. Anschließend flüchteten sie mit einer Geldkassette.

Die Seniorin konnte die Täter lediglich oberflächlich beschreiben: Einer der Männer soll kräftig gewesen sein und eine helle Jacke getragen haben. Der zweite Mann soll klein gewesen sein und dunkle Augen gehabt haben. Den dritten Täter konnte die 83-Jährige nicht näher beschreiben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen ihrer Opfer zu gelangen. Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung, auch wenn es in diesem Fall für die Seniorin schwer war es zu verhindern. Nutzen Sie, wenn möglich, Türketten oder Türspaltsperren und ziehen Sie im Zweifel Nachbarn hinzu. Mehr Ratschläge gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195 oder telefonisch unter 362-19003 zur Verfügung oder unter www.polizei.bremen.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell