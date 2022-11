POL-HB: Nr.: 0732--Schwerer Betriebsunfall im Hafen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Waller Heerstraße Zeit: 21.11.2022, 03:30 Uhr In der Nacht zu Montag kam es in einer Kneipe in Walle zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei kam es zu Verletzten. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 03:30 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Lokal in die Waller Heerstraße gerufen, weil es kurz zuvor eine Schlägerei gegeben haben sollte. Vor ...

