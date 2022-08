POL-MS: Sportlerinnen und Sportler freuen sich über Medaillen bei den 10. Europäischen Polizeimeisterschaften im Tennis

Münster (ots) - Am frühen Samstagmorgen (06.08., 02:50 Uhr) haben Unbekannte einen 27-jährigen Mann an der Kinderhauser Straße Ecke Meßkamp überfallen und leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Laut Schilderungen des Münsteraners haben drei bis fünf männlichen Personen ihn aus dem Nichts angegriffen und mit Schlägen auf den Hinterkopf attackiert. In Folge ...

mehr