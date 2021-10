Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Wassersleben - PKW Fahrer ohne Führerschein hat Drogen dabei

Harrislee (ots)

Samstagabend gegen 22:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen in Flensburg zugelassenen Ford Fiesta bei Fleggard in Wassersleben. Der Fahrer, ein 28-jähriger Mann, gab an, sich dort mit einem Freund treffen zu wollen. Bei der Überprüfung beider Männer nahmen die Beamten einen süßlichen Geruch wahr.

Die anschließende Durchsuchung brachte dann beim 28-Jährigen mehrere Ecstasy Tabletten und beim 25-Jährigen einen Joint zum Vorschein. Die Drogen wurden sichergestellt und gegen beide Männer Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Da der Fiesta Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde gegen ihn noch ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

